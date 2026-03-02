Allarme radiazioni in Iran | colpito impianto nucleare di Natanz L’Aiea | Possibili evacuazioni di aree molto estese

L'impianto nucleare di Natanz in Iran è stato colpito ieri da attacchi condotti dagli Stati Uniti e Israele, secondo quanto riportato dal rappresentante iraniano durante una riunione dell'Aiea. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha segnalato possibili evacuazioni di vaste aree a causa delle radiazioni. La notizia riguarda un'azione militare che ha coinvolto un sito chiave del programma nucleare iraniano.

Roma, 2 marzo 2026 – Stati Uniti e Israele ieri hanno attaccato l'impianto nucleare di Natanz. Lo ha denunciato il rappresentante della Repubblica islamica alla riunione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha paventato enormi rischi nel caso di fuoriuscita di radiazioni, indicando però che l'Agenzia Onu "non ha alcuna indicazione che uno qualsiasi degli impianti nucleari sia stato danneggiato o preso di mira". Lo stesso complesso è stato danneggiato da attacchi aerei statunitensi e israeliani a giugno. Iran, la guerra si allarga. Raid Usa su sito nucleare di Natanz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Iran, colpito l’impianto nucleare di Natanz. L’Aiea: “Non possiamo escludere fuoriuscite di materiale radioattivo”L’impianto nucleare iraniano di Natanz, tra i principali del paese, è stato colpito durante i raid di Stati Uniti e Israele.

La guerra ora si allarga: raid sull’Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Grossi (Aiea): “Situazione preoccupante, rischio radiazioni”L’operazione contro l’Iran da parte di Israele e Usa procede, secondo un funzionario di Tel Aviv, “più velocemente del previsto”.

