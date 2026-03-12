Il Comando Centrale dell’esercito statunitense ha diffuso un video che mostra attacchi contro aerei militari, camion e imbarcazioni iraniane. Le immagini ritraggono diverse incursioni aeree condotte in Iran nell’ambito di una campagna militare statunitense. Le riprese catturano i momenti degli attacchi su vari obiettivi, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le conseguenze di tali operazioni.

(LaPresse) Il Comando Centrale dell’esercito statunitense ha diffuso un video che mostra una serie di attacchi contro aerei militari, camion e imbarcazioni iraniane, nell’ambito della campagna aerea statunitense in Iran. La serie di operazioni segna il dodicesimo giorno consecutivo di bombardamenti condotti dagli Stati Uniti. Secondo un comandante americano, l’impiego dell’intelligenza artificiale ha permesso di colpire con precisione più di 5.500 obiettivi nel Paese, tra infrastrutture militari e logistico-strategiche. Il video pubblicato dal Comando Centrale mostra immagini delle azioni militari, evidenziando l’uso di tecnologie avanzate per la localizzazione e il targeting, a sostegno della strategia statunitense in questa fase di escalation. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, video mostra attacchi Usa aerei su aerei, camion e imbarcazioni

Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la direttaL’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran.

Attacco Usa al Venezuela, elicotteri e aerei Usa volano a bassa quota su Caracas: il videoAlcuni video pubblicati sui social mostrano decine di aerei militari ed elicotteri Usa che volano a bassa quota su Caracas, in Venezuela.

Iran, strage nella scuola di Minab: il video che mostra l'attacco con un Tomahawk americanoUn video diffuso dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Mehr si aggiunge alle prove che probabilmente sia stato un missile americano a colpire la scuola elementare iraniana ... ilmattino.it

Iran, i danni causati dall'attacco presso l'aeroporto di TeheranLe immagini condivise sui social media mercoledì (11 marzo) hanno mostrato danni significativi agli edifici e ai veicoli a Teheran a seguito di un presunto attacco, mentre le tensioni continuano a ... rainews.it

Ieri, nel pieno del suo delirio alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni ha paragonato i bombardamenti americani sull’Iran alla liberazione dell’Europa dal nazifascismo: “Dite viva gli americani che hanno liberato l’Italia dal nazifascismo, ma poi dite no agli am facebook

Mentre prosegue il conflitto in Medio Oriente, l’Iran ha diffuso un video di animazione in stile Lego che mette in scena una versione giocattolo di Donald Trump, affiancato dal presidente israeliano Benjamin Netanyahu e persino dal diavolo x.com