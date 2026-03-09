La Hyundai Ioniq 6 si aggiorna con una batteria da 84 kWh e la tecnologia a 800 Volt, che consente di ricaricare l’auto dal 10 all’80% in 18 minuti. La vettura integra questa batteria nel modello N Line, offrendo nuove possibilità di ricarica rapida. La nuova versione mantiene la compatibilità con i sistemi di ricarica più veloci presenti sul mercato.

La Hyundai Ioniq 6 si rinnova con una batteria da 84 kWh e la tecnologia a 800 Volt, permettendo di passare dal 10 all’80% della carica in soli 18 minuti. Debutta l’allestimento sportivo N Line, che introduce un design più aggressivo e interni aggiornati con materiali di qualità superiore. Questo aggiornamento conferma il modello come una delle berline elettriche più efficienti per i lunghi viaggi, mantenendo una guida fluida e silenziosa con un assetto orientato al comfort ma capace di offrire precisione tra le curve. La vettura si distingue per l’efficienza energetica grazie alla sua forma aerodinamica e alla piattaforma E-GMP. L’impatto tecnologico: autonomia e velocità di ricarica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ioniq 6: 84 kWh e ricarica in 18 minuti con la nuova N Line

