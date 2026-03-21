A Recanati, questa sera intorno alle 19, sei bambini sono stati portati in ospedale dopo aver subito un’intossicazione da monossido di carbonio. La festa è stata immediatamente interrotta e le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione. I bambini sono stati soccorsi e trasportati in emergenza, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’intossicazione.

RECANATI - Sei bambini intossicati dal monossido di carbonio. L'allarme è scattato questa sera, intorno alle 19.30, nel Centro di quartiere Santa Lucia, a Recanati. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, nei locali era in corso una festa di compleanno. Improvvisamente diversi partecipanti avrebbero accusato giramenti di testa e vomito. Subito è stato dato l'allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria e i vigili del fuoco. Nessuno dei piccoli è in gravi condizioni. Il problema sarebbe partito da un elettrodomestico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Intossicati dal monossido di carbonio. Festa interrotta a Recanati, sei bimbi portati in ospedale

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