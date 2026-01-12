Cuneo padre e figlio trovati morti in casa intossicati dal monossido di carbonio

A Cuneo, un uomo di 57 anni e suo figlio di 17 sono stati trovati deceduti in casa a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La tragedia coinvolge Paolo Foglino, proprietario dell’Osteria dei Sognatori ad Alba, e il suo ragazzo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che sembra essere stato causato da una fuga di gas o un malfunzionamento di un apparecchio domestico.

Le vittime sono Paolo Foglino, 57enne titolare del noto ristorante di Alba "Osteria dei sognatori", e il figlio 17enne Francesco.

