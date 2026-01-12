Sabato pomeriggio a Genova, in via Roggerone a Rivarolo, si è verificato un episodio di intossicazione da monossido di carbonio durante una festa in una sala di un ente religioso. Quindici bambini sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti. L’incidente evidenzia l’importanza di controlli e precauzioni riguardo alla sicurezza degli impianti di riscaldamento e delle fonti di combustione.

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio in una sala a uso di un ente religioso in via Roggerone, a Genova, nel quartiere di Rivarolo, dove era in corso una festa. In tutto 20 persone, tra cui 17 bambini, di età compresa tra tre mesi e dieci anni, e 3 adulti, sono finiti al pronto soccorso dell’istituto pediatrico Gaslini e dell’ospedale San Martino per un’intossicazione da monossido di carbonio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Intossicati da monossido carbonio: 17 bimbi ricoverati a Genova

Leggi anche: Genova, famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio: ricoverati in codice rosso

Leggi anche: Monossido di carbonio: famiglia intossicata, due bimbi piccoli ricoverati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sospetta fuga di monossido, tre giovani intossicate; Paura alla festa dell'Epifania a Osimo, 27 persone intossicate dal monossido: 12 ricoverate in ospedale: tra loro una bimba di tre mesi....; Sospetta fuga di monossido a Torino, tre sorelle trasportate all'ospedale Regina Margherita; Monossido di carbonio in un locale, diversi intossicati.

Padre e figlio di 17 anni trovati morti in casa, intossicati dal monossido. La vittima è Paolo Foligno, noto ristoratore di Alba - Padre e figlio sono stati trovati morti in un'abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. msn.com