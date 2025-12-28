Yildiz a Sky Sport | Questa vittoria è importante per noi Adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100% Il Pisa è stato bravo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz a Sky Sport: le parole dell’attaccante numero 10 della Juve al termine del match vinto 2-0 in casa del Pisa nella 17a giornata di Serie A Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, ottenuta dalla Juventus guidata da Luciano Spalletti, Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz a Sky Sport: «Questa vittoria è importante per noi. Adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Il Pisa è stato bravo»

Yildiz a Sky: «Contento per la squadra e per Pierre, questa vittoria è importante. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento migliore»

Chivu a Sky: «Godiamoci questa vittoria importante, non è scontato vincere! Pio Esposito va fatto crescere. Capello? Spero di…»

Juventus-Roma LIVE; Juventus-Roma 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Spalletti: Yildiz non sa ancora quanto è forte, gli avversari sì, Gasp: Ferguson non mi sta convincendo.

yildiz sky sport vittoriaPisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it

yildiz sky sport vittoriaI gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa - Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. fanpage.it

yildiz sky sport vittoriaSKY - Juventus, Kalulu: "Un gol non bellissimo ma importante, con questa vittoria siamo messi bene in classifica" - Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Pisa: "Non è stato un gol bellissimo, ma molto importante. napolimagazine.com

