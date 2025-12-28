Yildiz a Sky Sport: le parole dell’attaccante numero 10 della Juve al termine del match vinto 2-0 in casa del Pisa nella 17a giornata di Serie A Dopo la vittoria per 2-0 contro il Pisa, ottenuta dalla Juventus guidata da Luciano Spalletti, Kenan Yildiz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz a Sky Sport: «Questa vittoria è importante per noi. Adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Il Pisa è stato bravo»

Leggi anche: Yildiz a Sky: «Contento per la squadra e per Pierre, questa vittoria è importante. Nel secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento migliore»

Leggi anche: Chivu a Sky: «Godiamoci questa vittoria importante, non è scontato vincere! Pio Esposito va fatto crescere. Capello? Spero di…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juventus-Roma LIVE; Juventus-Roma 2-1, le pagelle della partita di Serie A; Come corre la Juve di Spalletti: batte la Roma e torna in lotta per la Champions; Spalletti: Yildiz non sa ancora quanto è forte, gli avversari sì, Gasp: Ferguson non mi sta convincendo.

Pisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it