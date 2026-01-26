De Grandis duro | Milan non puoi vincere tutte le partite con un tiro in porta e basta

Durante la trasmissione 'Sky Calcio Club', Stefano De Grandis ha commentato il pareggio tra Roma e Milan, sottolineando che il successo non si ottiene solo con tiri in porta. Secondo il giornalista, il Milan deve migliorare la fase offensiva e lavorare su aspetti più strutturali per ottenere risultati consistenti. La sua analisi si concentra sull'importanza di un approccio più completo e strategico per affrontare le sfide di campionato.

Ieri sera, allo stadio 'Olimpico', è terminato in parità, 1-1, il big match tra la Roma di Gian Piero Gasperini e il Milan di Massimiliano Allegri: si trattava di un vero e proprio scontro diretto per un posto nella prossima edizione della Champions League. Al termine del match, il Diavolo consolida il secondo posto in classifica, a quota 47 punti (anche se vede l'Inter scappare a + 5.), mentre i capitolini salgono al terzo, raggiungendo il Napoli (sconfitto 0-3 a Torino dalla Juventus) a quota 43. Milan salvato a più riprese da Mike Maignan sugli assalti giallorossi nella prima frazione di gioco.

