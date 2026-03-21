Inter Women pirotecnico pareggio contro il Napoli | ecco il resoconto del match

Nella partita tra Inter Women e Napoli, le nerazzurre, con Bugeja e Wullaert in campo, sono riuscite a portarsi in vantaggio, ma nel finale il Napoli è riuscito a pareggiare. La gara si è conclusa con un punteggio di parità, regalando un risultato ricco di emozioni. Entrambe le squadre hanno cercato di ottenere la vittoria fino all'ultimo minuto.

Inter News 24 Inter Women, Bugeja e Wullaert non bastano: le nerazzurre si fanno riprendere nel finale dal Napoli. Pareggio amaro e ricco di rimpianti per l’Inter Women di Gianluca Piovani nella 17ª giornata di campionato. Nella splendida cornice dell’ Arena Civica Gianni Brera, le nerazzurre non riescono a gestire il doppio vantaggio maturato nella ripresa, facendosi sorprendere dalla reazione d’orgoglio del Napoli. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso a reti inviolate, l’Inter era entrata in campo con un piglio decisamente diverso, aggredendo le avversarie e trovando la via del gol al 54? grazie alla firma di Bugeja. Il raddoppio era arrivato poco dopo, al 65?, con un sinistro chirurgico di Wullaert che sembrava aver messo in ghiaccio il risultato e i tre punti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Women, pirotecnico pareggio contro il Napoli: ecco il resoconto del match Articoli correlati Coppa Italia Women, l’Inter vince l’andata dei quarti di finale contro la Ternana: il resoconto del matchCalciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico:... Ternana Inter Women 0-1: decide una zampata di Detruyer. Il resoconto del matchdi Alberto PetrosilliTernana Inter Women 0-1: una zampata di Detruyer ad inizio partita regala tre punti pesantissimi alle nerazzurre. Napoli W.-Inter 1-0 | Fløe decide la sfida contro le nerazzurre | #SerieAWomenAthora Tutto quello che riguarda Inter Women Inter Women, finisce 2-2 contro il Napoli: nerazzurre sempre secondePareggio stretto e con qualche rimpianto per l'Inter Women all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella 17ª giornata di campionato ... msn.com Inter Women, Guarino: Abbiamo accarezzato la vittoria, resta la grande prestazioneNel suo intervento ai microfoni di Inter TV, dopo il 3-3 con la Juventus, il tecnico dell'Inter Women Rita Guarino commenta così la sfidas: Abbiamo fatto benissimo nell'atteggiamento e nell'approccio ... tuttomercatoweb.com