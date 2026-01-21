Coppa Italia Women l’Inter vince l’andata dei quarti di finale contro la Ternana | il resoconto del match

L’Inter Women ha ottenuto una vittoria importante nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Ternana. Le nerazzurre, guidate dall’allenatore Piovani, hanno conquistato il risultato grazie alle reti di Detruyer e Glionna. Il match ha evidenziato la solidità e la determinazione della squadra, mettendo una buona base per il ritorno. Di seguito, il riepilogo dettagliato dell’incontro.

Inter News 24 Coppa Italia Women, le ragazze di Piovani dominano l'andata dei quarti grazie alle reti di Detruyer e Glionna. Inizia nel migliore dei modi il cammino dell'Inter Women nella fase calda della Coppa Italia. La squadra guidata da Gianpiero Piovani ha espugnato il campo di Narni, battendo la Ternana con un solido 2-0 che mette in discesa il discorso qualificazione in vista del match di ritorno. Una prestazione autorevole che conferma l'ottimo stato di forma delle nerazzurre, capaci di gestire il ritmo della gara senza correre rischi significativi contro le umbre. Il vantaggio dell'Inter arriva al minuto 26 del primo tempo: è Marie Detruyer a sbloccare il risultato.

