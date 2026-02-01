Ternana Inter Women 0-1 | decide una zampata di Detruyer Il resoconto del match

La partita tra Ternana e Inter Women si è decisa subito, con un gol di Detruyer all'inizio del match. La rete ha regalato tre punti importanti alle nerazzurre, che hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. La Ternana ha tentato di rispondere, ma non è riuscita a trovare la rete e ha lasciato spazio alle avversarie. Finisce 0-1, con le nerazzurre che portano a casa il risultato.

di Alberto Petrosilli Ternana Inter Women 0-1: una zampata di Detruyer ad inizio partita regala tre punti pesantissimi alle nerazzurre. Il resoconto. Mentre la squadra maschile di Cristian Chivu si prepara alla sfida dello Zini, l' Inter Women manda un segnale fortissimo al campionato. Le nerazzurre espugnano il "Moreno Gubbiotti" di Narni superando la Ternana per 1-0, un risultato che riapre ufficialmente la corsa verso la vetta della classifica. Ternana Inter Women 0-1: Detruyer decisiva. Grazie a questa vittoria nella 12ª giornata, le ragazze di Piovani consolidano il secondo posto salendo a 24 punti.

