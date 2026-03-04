L'Inter di Cristian Chivu ha pareggiato 0-0 la semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026 allo stadio 'Sinigaglia' contro il Como di Cesc Fàbregas. Chivu ha dichiarato che i nerazzurri si preparano a fare la conta dei giocatori disponibili per il derby e che arriveranno pronti. La partita si è conclusa senza reti, lasciando aperto il discorso qualificazione.

Scialbo pareggio, 0-0, tra il Como di Cesc Fàbregas e l'Inter di Cristian Chivu nella semifinale di andata della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera allo stadio 'Sinigaglia'. Al termine del match, Chivu ha parlato a 'SportMediaset', analizzando quanto ha visto nella partita dei suoi ragazzi. "Avevamo alcune emergenza, ho dovuto fare qualche cambio e per la prima volta ho messo due trequartisti sotto punta. Siamo stati un po' in ritardo sul quinto, in difficoltà contro due attaccanti che attaccanti non erano, negli spazi: siamo stati bravi a capire cosa c'era da fare. Ma per l'impegno e il poco tempo avuto per prepararci sono soddisfatto". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter, Chivu: “Derby? Faremo la conta di quelli che siamo ma ci arriveremo pronti”. E su Lautaro …

Chivu mastica amaro, sconfitta pesante per l’Inter e Lautaro KO: “L’abbiamo perso, ora faremo la conta”Cristian Chivu accetta la dura sconfitta contro il Bodo Glimt che complica il cammino nei playoff Champions: "Loro più abituati al freddo e a questo...

Leggi anche: Bisseck dopo Sassuolo Inter: «Siamo forti nella testa, pronti per il derby d’Italia. Non siamo più come quelli dell’andata»

Una selezione di notizie su Inter Chivu Derby Faremo la conta di...

Temi più discussi: Chivu: Partita di attesa e non bella. Derby? Faremo la conta e saremo pronti; Chivu: Impegno e capacità di capire i momenti: merito dei ragazzi; Chivu dopo lo 0-0 con il Como: Non è stata una partita bella da vedere. Il derby? Ci faremo trovare pronti; Coppa Italia: Chivu: Lautaro? Mancherà ancora per un po', faremo di necessità virtù Video.

Chivu: Partita di attesa e non bella. Derby? Faremo la conta e saremo prontiAvevamo qualche emergenza e abbiamo fatto qualche cambio. Per la prima volta abbiamo giocato con due trequartisti sotto la punta. Abbiamo cambiato anche modo di difendere, soprattutto nella nostra met ... fcinter1908.it

Inter, cosa ha spinto Chivu a certe scelte. La critica che fa ridere e quella scena surreale…L’analisi di Fcinter1908.it all’indomani del pareggio rimediato dai nerazzurri Inter contro il Como nella semifinale d’andata di Coppa Italia ... fcinter1908.it

Ogni volta che guardi la maglia dell'Inter, stai guardando un mostro che divora un bambino. Non è una scelta grafica di qualche designer anni '70. È una storia molto più antica — e molto più strana. Siamo nell'Italia settentrionale medievale. Tra Lodi, Bergamo facebook

#Chivu spiega l'Inter tutti in difesa: "In emergenza ci prendiamo il pareggio" x.com