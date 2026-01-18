Statistiche Inter numeri da Scudetto in questa Serie A per i nerazzurri | ritmo altissimo e precedenti che fanno sognare! Il dato che esalta la squadra di Chivu

L'Inter si distingue in questa Serie A grazie a statistiche di alto livello, che evidenziano un ritmo di gioco elevato e risultati convincenti. I numeri raccolti finora suggeriscono una stagione competitiva, con precedenti che alimentano la fiducia nel percorso della squadra di Chivu. Questi dati testimoniano la solidità e l’ambizione dei nerazzurri, puntando a consolidare una posizione di rilievo in campionato.

Inter News 24 Statistiche Inter, numeri da Scudetto in questa Serie A per i nerazzurri: ritmo altissimo e precedenti che fanno sognare! Il dato. Prosegue a ritmi elevatissimi il cammino dell’ Inter in campionato. Con la vittoria ottenuta a Udine, i nerazzurri hanno raggiunto almeno 49 punti nelle prime 21 gare di Serie A, un traguardo centrato per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni. Un dato che certifica continuità e solidità ai massimi livelli. Nel dettaglio, l’Inter aveva toccato quota 50 punti nel 202122, 54 nel 202324 e 50 nel 202425. Numeri che assumono un peso ancora maggiore se messi in prospettiva storica: questo rendimento eguaglia quanto fatto complessivamente nelle precedenti 27 stagioni nell’era dei tre punti a vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com

L'Inter di Chivu sta vivendo un momento offensivo eccezionale, confermato dai numeri impressionanti. Con 49 gol segnati in 21 partite ufficiali tra campionato, Champions League e Coppa Italia, i nerazzurri mostrano una potenza offensiva di grande livello, evidenziando una fase di forma brillante e un attacco particolarmente prolifico.

Il Milan ha il secondo attacco della Serie A. È sotto in quasi tutte le statistiche rispetto all'Inter, ma quasi in tutte superiore al Napoli e alla Roma, le due squadre che sono più in diretta concorrenza in classifica: media gol, tiri in porta, occasioni create. La narrazi - facebook.com facebook

1/2 - Ecco a voi le #statistiche relative alla #Giornata 16 della #SerieA 2025-2026 dopo i #recuperi. Sono riassunte: - I #risultati - La #Classifica - La #Classificacompleta - La #Classificaincasa #interuea #interunicoedeternoamore #SerieAEnilive x.com