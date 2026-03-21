Inglese diplomati 2025 | l’81,1% ottiene il B1 registrando un incoraggiante balzo del +9,9% nel parlato in sette anni

Nel 2025, l'81,1% dei diplomati italiani in inglese ha raggiunto il livello B1, con un incremento del 9,9% rispetto a sette anni fa, soprattutto nel settore del parlato. Inoltre, il 51% dei diplomati ha conseguito il livello B2, confermando un miglioramento generale nella competenza linguistica tra i giovani che portano a termine gli studi superiori.

La competenza in inglese dei diplomati italiani cresce: il 51% ottiene il B2, evidenziando però profonde disuguaglianze scolastiche e familiari L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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