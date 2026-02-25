Il piano per l' A4 ottiene l' approvazione del Mit Record di 54 milioni di transiti nel 2025

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato il via libera al piano economico finanziario di Autostrade Alto Adriatico, che prevede quasi 2 miliardi di euro per le opere fino al 2053. In precedenza, a dicembre, il piano aveva ottenuto il parere favorevole dell’Autorità di regolazione. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Esodo natalizio 2025: Anas mobilita 2.800 addetti per gestire 35 milioni di transitiPrevisti 3,5 milioni di veicoli in più sulle strade Anas tra il 19 e il 22 dicembre.

Temi più discussi: Umbria per tutti: la Regione presenta il Piano d’Azione per i diritti delle persone con disabilità - OMaR; Sicurezza, presentato il nuovo Piano per la sicurezza urbana 2026: più prossimità, controllo delle periferie e trasporti protetti; AI4I, il Piano per portare l'intelligenza artificiale nell'industria; Barriere architettoniche, a Roseto il piano per l'abbattimento.

Piano Casa, 60mila alloggi popolari in arrivo: costeranno 1,2 miliardiNuovi dettagli sul Piano casa del Governo: recuperare alloggi popolari tramite manutenzione straordinaria e interventi per il ceto medio ... quifinanza.it

3I/Atlas, il visionario piano per lanciare una navicella spaziale all'inseguimento della cometa interstellareUn gruppo di ricercatori propone di sfruttare una manovra azzardata per raggiungere la cometa interstellare, un progetto che presenta sia interrogativi che opportunità ... wired.it

Via libera del Mit al piano da 1,895 mld: terza corsia A4 e opere fino al 2053. Ora l’ultimo ok del Cipess. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Aziende x.com

Il viceministro al Mit Rixi: “Investimenti privati su un’infrastruttura strategica. Meno impatti ambientali e ampliamenti più contenuti rispetto al piano regolatore del 2001" - facebook.com facebook