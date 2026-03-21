Infortunio Scamacca l’attaccante risponde presente ed andrà comunque a Coverciano! Il motivo della decisione

L’attaccante ha subito un infortunio, ma ha deciso di partecipare ugualmente all’appuntamento a Coverciano. Nonostante il problema fisico, ha confermato la sua presenza, determinato a seguire gli allenamenti e le sedute previste. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente, e non ci sono variazioni rispetto alla convocazione iniziale. La sua presenza rappresenta un segnale importante per la squadra.

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