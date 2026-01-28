Infortunio Ferguson | l’attaccante della Roma salta il match contro il Panathinaikos Il motivo e quali sono le sue condizioni

Ferguson salta la partita contro il Panathinaikos. L’attaccante della Roma si è infortunato e non sarà in campo domani sera. Le sue condizioni non sono chiare, ma sembra difficile vederlo in azione in questa partita di Europa League. La squadra dovrà fare a meno del suo attaccante principale.

