Infortunio Ferguson | l’attaccante della Roma salta il match contro il Panathinaikos Il motivo e quali sono le sue condizioni
Ferguson salta la partita contro il Panathinaikos. L’attaccante della Roma si è infortunato e non sarà in campo domani sera. Le sue condizioni non sono chiare, ma sembra difficile vederlo in azione in questa partita di Europa League. La squadra dovrà fare a meno del suo attaccante principale.
Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate Mercato Lazio: si riapre il caso Romagnoli, cos’è successo nell’ultimo allenamento! E un altro biancoceleste è pronto a dire addio Calciomercato Juventus: la mossa del Tottenham per Kolo Muani, sviluppi importanti! Ma c’è un’altra occasione in prestito.Ultimissime Calciomercato Lecce: cessione definita, il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita Sterling Roma: clamorosa indiscrezione per l’attacco giallorosso! L’inglese arriva solo se. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Ferguson Roma
Infortunio Gabbia, l’esito degli esami parla chiaro! Ecco quali sono le sue condizioni dopo il problema accusato durante il match casalingo contro il Sassuolo
Dopo l’infortunio durante la partita contro il Sassuolo, gli esami a cui si è sottoposto il difensore Gabbia hanno fornito chiarimenti sulle sue condizioni.
Infortunio Cabal, il colombiano non ce la fa per Juve Roma. Ecco il motivo della sua assenza e le sue condizioni
Ultime notizie su Ferguson Roma
Argomenti discussi: Mercato Roma, Ferguson continua a piacere in Premier: dopo il Nottingham, c’è il Fulham; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Roma, problemi per Gasperini in vista dell’incontro col Torino: si ferma Ferguson; Roma, buone notizie per il Milan: Gasperini recupera un attaccante.
Roma, infortunio Ferguson: le ultime novità in vista della 21^ giornataPunto interrogativo sull'infortunio di Ferguson dopo il recente ko accusato nella sfida della 20^ giornata contro il Sassuolo. fantamaster.it
Roma, infortunio Ferguson: gli aggiornamenti sulle sue condizioniInfortunio Ferguson - Novità in casa Roma sulle condizioni di Ferguson dopo il problema fisico accusato col Sassuolo: cosa filtra sul suo stop ... fantamaster.it
#ASRoma Coppa Italia, verso Roma-Torino: emergenza piena in attacco, out anche Ferguson Il centravanti irlandese non sarà presente all'Olimpico dopo l'infortunio rimediato contro il Sassuolo" ( IL ROMANISTA ) Non buone notizie per la Roma in vista della - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.