Gianluca Scamacca si è infortunato all’adduttore durante un allenamento con l’Atalanta e salterà la partita contro il Verona in programma domenica a Bergamo. Nonostante l’infortunio, il giocatore partirà comunque per la Nazionale e rientrerà in gruppo dopo la sosta. I tempi di recupero indicano che sarà assente nel prossimo turno di campionato.

I TEMPI DI RECUPERO. Gianluca Scamacca salta la partita contro il Verona domenica pomeriggio a Bergamo e rientrerà dopo la sosta. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno in vista dai playoff. Gianluca Scamacca salta la partita contro il Verona domenica pomeriggio (22 marzo alle 15) a Bergamo e rientrerà dopo la sosta per la Nazionale, anche se risponderà comunque alla convocazione di Gattuso e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno in vista dai playoff. L’attaccante dell’Atalanta ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Incerti i tempi di recupero, si pensa a un minimo di tre settimane. Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta: lesione all’adduttore per Scamacca. Andrà comunque in Nazionale

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