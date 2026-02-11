Infortunio De Ketelaere brutte notizie per Palladino! C’è lesione | tutti gli aggiornamenti

Palladino riceve una brutta notizia: Charles De Ketelaere si è infortunato durante il riscaldamento prima della partita contro l’Atalanta. Gli esami hanno confermato una lesione, e le sue condizioni preoccupano tutto l’ambiente nerazzurro. Per ora, non ci sono certezze sui tempi di recupero, ma l’allenatore dovrà trovare subito una soluzione in attesa di aggiornamenti ufficiali.

