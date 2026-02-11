Infortunio De Ketelaere brutte notizie per Palladino! C’è lesione | tutti gli aggiornamenti
Palladino riceve una brutta notizia: Charles De Ketelaere si è infortunato durante il riscaldamento prima della partita contro l’Atalanta. Gli esami hanno confermato una lesione, e le sue condizioni preoccupano tutto l’ambiente nerazzurro. Per ora, non ci sono certezze sui tempi di recupero, ma l’allenatore dovrà trovare subito una soluzione in attesa di aggiornamenti ufficiali.
Approfondimenti su De Ketelaere Infortunio
L'infortunio di Bellanova all'Atalanta si aggrava con la conferma della lesione muscolare al bicipite femorale.
Brutte notizie per il Venezia: Davis si è infortunato durante l’allenamento e dovrà stare fuori qualche settimana.
Ultime notizie su De Ketelaere Infortunio
