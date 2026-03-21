Infortunio Leao escluse lesioni | dovrebbe esserci contro il Napoli

L’attaccante del Milan ha subito un infortunio che ha causato l’esclusione dalla partita contro il Torino. Gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma il giocatore ha riscontrato un dolore all’adduttore destro. A causa di questo problema, è stato costretto a rimanere a riposo e potrebbe tornare in campo per la sfida contro il Napoli.

L’attaccante del Milan, Leao salta la sfida contro il Torino, per il riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro, per cui è stato costretto a rimanere a riposo alla vigilia della sfida di San Siro, successiva al k.o contro la Lazio che sembra aver nuovamente escluso i rossoneri dalla lotta scudetto. Un’assenza che arriva dopo le polemiche per la sua sostituzione avvenuta in quella partita e le discussioni nate con Pulisic. Quella contro il Torino è una sfida chiave per i rossoneri per il discorso scudetto e anche secondo posto, dal momento che, con la vittoria di ieri contro il Cagliari, il Napoli si è portato a 62 punti ed è al momento secondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Infortunio Leao, escluse lesioni: dovrebbe esserci contro il Napoli Articoli correlati Leggi anche: Infortunio Neres, escluse lesioni: ecco cosa filtra per Inter-Napoli Napoli: De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo, Anguissa dovrebbe esserci contro il Torino (Di Marzio)Ancora in dubbio, invece, la convocazione di McTominay, che sente ancora fastidi muscolari. Aggiornamenti e notizie su Infortunio Leao Argomenti discussi: Milan, escluse lesioni muscolari per Leao: quando torna. Milan, esami per Leao: escluse lesioni, quando può tornareAggiornamento sulle condzioni dell'attaccante portoghese, sottoposto a esami dopo l'infortunio muscolare. msn.com Infortunio Leao: l’esito degli esami e i tempi di recuperoInfortunio Leao - Tiene banco per il Milan il nuovo infortunio di Leao. Problema muscolare per l'esterno portoghese, ... fantamaster.it