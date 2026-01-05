Infortunio Neres escluse lesioni | ecco cosa filtra per Inter-Napoli
In seguito all'infortunio occorso a Neres durante Lazio-Napoli, si escludono lesioni gravi. Il giocatore dovrà rimanere fermo per un breve periodo, influenzando i piani di Antonio Conte in vista della prossima partita contro il Napoli. Al momento, le informazioni disponibili indicano un recupero rapido, senza complicazioni muscolari o ossee, permettendo all’Inter di pianificare con ottimismo il ritorno in campo.
L’infortunio di Neres cambia i piani di Antonio Conte: ecco quanto dovrà restare fermo e cosa filtra per Inter-Napoli David Neres è uscito da Lazio-Napoli zoppicando. Addirittura dall’Olimpico è uscito in stampelle. Immagini che hanno chiaramente preoccupato la piazza azzurra, in vista dell’importante impegno di domenica prossima contro l’Inter. David Neres salta Napoli-Verona, in dubbio per la gara contro l’Inter (ANSA) Calciomercato.it Il calciatore brasiliano è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato il trauma contusivo alla caviglia sinistra. Escluse lesioni, che avrebbero allungato i tempi di recupero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
