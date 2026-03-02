Napoli | De Bruyne è tornato ad allenarsi in gruppo Anguissa dovrebbe esserci contro il Torino Di Marzio

A Napoli, Kevin De Bruyne ha ripreso gli allenamenti con il gruppo dopo diversi mesi di assenza, mentre Anguissa si prepara a tornare in campo contro il Torino. Si tratta di rientri significativi per il centrocampo della squadra, che ha lavorato per recuperare pienamente la forma fisica. La presenza di entrambi potrebbe avere un impatto importante in vista della prossima partita di campionato.

Ancora in dubbio, invece, la convocazione di McTominay, che sente ancora fastidi muscolari. As Napoli 05102025 - campionato di calcio serie A Napoli-Genoa foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Kevin de Bruyne Rientri importanti a centrocampo si prospettano per il Napoli, tra cui Kevin De Bruyne, fermo da fine ottobre. Il Napoli di Antonio Conte comincia la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata odierna (2 marzo). Il belga era fermo da ottobre 2025, quando si fermò nella sfida contro l’Inter. Discorso diverso per Scott McTominay che sente ancora fastidio e il suo recupero non è ancora certo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Bruyne punta alla convocazione contro il Torino (8 marzo), è tornato a Napoli quasi pronto per giocareKevin De Bruyne è tornato a Napoli e ha ricominciato a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno, dopo essere stato assente quattro mesi a causa...

Calcio Napoli, rientri in vista: Anguissa accelera, De Bruyne punta il TorinoNon solo Anguissa verso il ritorno in casa Calcio Napoli: anche Kevin De Bruyne si prepara a testare la condizione per la prima convocazione dopo...

