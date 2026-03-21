Ines Sainz ha accusato un ex calciatore del Milan di averla molestata sessualmente, descrivendo l'episodio con termini forti. Dopo la diffusione dell'accusa, sui social si sono diffuse indiscrezioni sul nome dell'uomo coinvolto. La persona indicata sarebbe un ex trequartista brasiliano, noto per aver giocato nel Barcellona e aver vestito la maglia rossonera tra il 2002 e il 2004.

La Rete non perdona e alla fine il nome del "brasiliano top" del Milan che la giornalista messicana Ines Sainz ha accusato di averla molestata sessualmente è spuntato: si tratterebbe di Rivaldo, l'ex nazionale verdeoro, trequartista del Barcellona che ha vestito la maglia rossonera tra 2002 e 2004. Era stata la stessa Sainz, tra le più famose giornaliste sportive del mondo latino-americano, a rivelarlo qualche tempo fa senza scendere nei dettagli. Nelle ultime ore, invece, il meccanismo è stato inverso: la donna ha spiegato che il giocatore aveva tentato di abbracciarla e baciarla, senza però fare il nome. "Non è Kakà, lui è un gentiluomo", ha aggiunto a scanso di equivoci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ines Sainz molestata dall'ex stella del Milan: "Calcio nei testicoli", ecco il nome (clamoroso)

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