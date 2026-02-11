Cortona e la Valdichiana Aretina alla Borsa internazionale del Turismo di Milano

La Valdichiana Aretina ha fatto da protagonista alla Borsa internazionale del Turismo di Milano. Nello stand di Toscana Promozione, l’area che ha come capofila Cortona ha mostrato le sue attrazioni e i punti di forza. Molti visitatori e operatori del settore si sono fermati a scoprire cosa offre questa zona, rinomata per il suo patrimonio culturale e paesaggistico.

L’offerta turistica della Valdichiana Aretina è stata protagonista alla Bit di Milano. Nello stand di Toscana Promozione l’Ambito che vede capofila Cortona ha presentato i propri punti di forza. L’assessore al Turismo del Comune di Cortona, Francesco Attesti, ha illustrato le caratteristiche e le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Cortona Valdichiana Turismo: Vietri sul Mare presente alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano Vietri sul Mare si prepara a partecipare alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026. BIT 2026, al via la Borsa Internazionale del Turismo tra sostenibilità e storytelling La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo apre domani a Rho, Milano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cortona Valdichiana Argomenti discussi: Cortona e la Valdichiana Aretina alla Borsa internazionale del Turismo di Milano; Le memorie e la storia, Cortona celebra il Giorno del Ricordo; Manetti a Cortona e Pienza: progetti e strategie condivise con i territori; Cortona, scuola dell’infanzia ricevuta dal sindaco: un patentino per i piccoli cittadini. Cortona alla BIT, il saluto del ministro SantanchèLa Valdichiana aretina e la sua offerta turistica sono state tra i protagonisti dello stand di Toscana Promozione alla Bit di Milano. Ad illustrare le proposte dei sette comuni, l’assessore al Turismo ... teletruria.it Donazioni per il presidio sanitario di Mercatale e per la Casa di comunità di CamuciaVenerdì scorso, insieme alla dirigenza della Asl Toscana sud est, il Comune di Cortona ha celebrato due importanti donazioni a beneficio della comunità. A Mercatale il Calcit Valdichiana, in collabora ... arezzonotizie.it LA VALDICHIANA ARETINA ALLA BIT DI MILANO L’offerta turistica della Valdichiana Aretina è stata protagonista alla Bit di Milano. Nello stand di Toscana Promozione l’Ambito che vede capofila Cortona ha presentato i propri punti di forza. https://www.s - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.