Nella mattinata di oggi si sono registrati due incidenti stradali che hanno coinvolto giovani a Roma e Milano. A Roma un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un incidente, mentre a Milano due ventenni di 20 e 23 anni sono deceduti dopo uno scontro tra un taxi e una moto. Entrambi gli episodi sono stati segnalati dalle autorità competenti.

AGI - Incidente stradale all'alba a Milano dove nello schianto tra un taxi e una moto sono morti una ragazza e un ragazzo di 20 e 23 anni. Sempre nella notte a Roma un 17enne è deceduto dopo che la microcar che guidava si è scontrata con una vettura. Incidente stradale a Milano: morti due giovani . Incidente stradale all'alba a Milano. Nello s chianto tra una moto e un taxi questa mattina alle 4 sono morti due giovani. Una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23 anni sono morti dopo che la motocicletta a bordo della quale viaggiavano si è scontrata in viale Mugello con un taxi guidata da un uomo di 61 anni, rimasto ferito in modo non grave. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incidenti stradali: a Roma muore un 17enne, a Milano due ventenni

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