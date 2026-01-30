Incidenti stradali crescono quelli mortali nel tragitto casa-lavoro Interviene la Regione

Crescono gli incidenti mortali lungo il tragitto casa-lavoro in tutta Italia. La Regione ha deciso di intervenire per cercare di ridurre i rischi e migliorare la sicurezza sulle strade. Sempre più persone tornano a casa in auto o in moto dopo una lunga giornata, e i dati mostrano un aumento dei incidenti fatali in queste tratte. La situazione preoccupa, e ora si cerca di intervenire concretamente per salvare vite.

Tornare a casa in auto dopo un'intera giornata di lavoro. Partire la mattina presto per raggiungere l'azienda o l'ufficio, spesso a bordo di un mezzo proprio, anche a due ruote. È in questi spostamenti quotidiani che si collocano gli incidenti in itinere, cioè quelli che coinvolgono lavoratrici e.

