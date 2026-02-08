La notte nel Barese si è trasformata in un incubo. Due ragazze sono morte in due incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza. La prima vittima è Rita Sanitate, coinvolta in un frontale tra due auto, e poco dopo Ilaria Alfarano ha perso la vita in un altro scontro. La provincia di Bari si sveglia sotto shock, con le famiglie e le comunità che chiedono maggiore attenzione sulla sicurezza stradale.

Tragedia sulle strade del Barese: due ragazze morte in poche ore. La notte tra sabato e domenica si è trasformata in un incubo sulle strade della provincia di Bari. Due giovani donne, Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, hanno perso la vita in due distinti incidenti stradali avvenuti a poche ore e a pochi chilometri di distanza. Il bilancio è pesantissimo: due vittime e tre feriti gravi, tra cui un bambino di sette anni. Chi era Rita Sanitate, la 26enne morta tra Mola e Rutigliano. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino sulla provinciale 111, tra Mola di Bari e Rutigliano. Rita Sanitate, 26 anni, originaria di Conversano e residente a Mola, viaggiava a bordo di un’auto finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, tragedia nella notte nel Barese: due ragazze morte in due incidenti stradali

Approfondimenti su Rita Sanitate Ilaria Alfarano

Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali nella provincia di Bari.

Due giovani sono morti in un incidente stradale nel Barese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rita Sanitate Ilaria Alfarano

Rita e Ilaria, chi erano le due giovani vittime degli incidenti stradali della notteSono Rita Sanitate, 26 anni, di Mola di Bari, e Ilaria Alfarano, 21 anni di Bitetto, le due giovani vittime dei due tremendi incidenti stradali avvenuti la notte scorsa. Rita era originaria ... quotidianodipuglia.it

Chi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma e la 20enne morte in due incidentiChi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma 25enne e la 20enne morte in due incidenti nel Barese ... telebari.it

Due incidenti in provincia di Bari: morte Rita Sanitate, 25 anni e Ilaria Alfarano 20 anni https://telenorba.it/2026/02/08/due-incidenti-stradali-in-provincia-di-bari-morte-due-ventenni-ferito-anche-un-bambino/ facebook

Chi era Rita Sanitate, la 26enne di Mola di Bari morta sulla provinciale: «I miei figli la mia vita» x.com