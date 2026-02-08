Rita Sanitate e Ilaria Alfarano tragedia nella notte nel Barese | due ragazze morte in due incidenti stradali

La notte nel Barese si è trasformata in un incubo. Due ragazze sono morte in due incidenti stradali avvenuti a poche ore di distanza. La prima vittima è Rita Sanitate, coinvolta in un frontale tra due auto, e poco dopo Ilaria Alfarano ha perso la vita in un altro scontro. La provincia di Bari si sveglia sotto shock, con le famiglie e le comunità che chiedono maggiore attenzione sulla sicurezza stradale.

Tragedia sulle strade del Barese: due ragazze morte in poche ore. La notte tra sabato e domenica si è trasformata in un incubo sulle strade della provincia di Bari. Due giovani donne, Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, hanno perso la vita in due distinti incidenti stradali avvenuti a poche ore e a pochi chilometri di distanza. Il bilancio è pesantissimo: due vittime e tre feriti gravi, tra cui un bambino di sette anni. Chi era Rita Sanitate, la 26enne morta tra Mola e Rutigliano. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino sulla provinciale 111, tra Mola di Bari e Rutigliano. Rita Sanitate, 26 anni, originaria di Conversano e residente a Mola, viaggiava a bordo di un’auto finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

