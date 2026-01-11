Incidenti stradali in Puglia Foggia resta la provincia in cui si muore di più

Tra gennaio e giugno 2025, in Puglia si sono registrati complessivamente 5.104 incidenti stradali con lesioni, di cui 93 sono stati fatali, alcuni con più vittime. La provincia di Foggia si conferma come quella con il numero più elevato di decessi legati a incidenti stradali, evidenziando l'importanza di monitorare e promuovere comportamenti più sicuri sulle strade.

Da gennaio a giugno 2025 si sono verificati 5.104 incidenti stradali con lesioni, di cui 93 mortali (con 7 episodi plurimortali). Il bilancio è di 103 vittime e 7.984 feriti. Nel confronto con il primo semestre 2024 gli incidenti con feriti diminuiscono del 2,9% e i sinistri mortali del 4,1%;

