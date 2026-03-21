Incidente nella notte sulla Colombo tra auto e microcar | morto un ragazzo di 17 anni

Nella notte, lungo via Cristoforo Colombo a Roma, si è verificato un incidente che ha coinvolto un microcar e un’auto. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il giovane non è stato salvato. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Tragedia nella notte su via Cristoforo Colombo a Roma dove un ragazzo di diciassette anni è morto in uno scontro tra microcar e auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente a Cefalù, scontro sulla statale tra auto e moto: morto un ragazzo di 17 anniUn ragazzo di 17 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sulla statale 113 a Cefalù. Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto Tutti gli aggiornamenti su Incidente nella notte sulla Colombo tra... Temi più discussi: Tragico schianto nella notte a Domaso lungo la Regina: tre feriti gravi, in volo due elicotteri; Incidente nella notte sulla provinciale San Donato a Orbetello; Incidente mortale sull'A2, all'altezza di Eboli: perde la vita un 72enne; Violento incidente nella notte sulla Corato – Ruvo. Incidente tra due auto nella notte sulla provinciale 85: feriti entrambi i conducenti, soccorsi e portati in ospedaleCAVARZERE (VENEZIA) - Incidente tra due auto nella tarda serata di ieri, giovedì 19 marzo, sulla strada provinciale 85. Nello schianto ... msn.com Pauroso frontale nella notte: conducenti in ospedale | FOTOCAVARZERE (VE) – Grande spavento nella notte lungo la strada provinciale 85, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due auto. L’incidente è avvenuto attorno alle 23:00, richiedendo un c ... nordest24.it ULTIM’ORA Questa notte una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 hanno perso la vita in seguito a un incidente stradale facebook TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti e incidente RISOLTI al km 340 tra Valdarno e Arezzo. #viabiliTOS x.com