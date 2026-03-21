A Napoli, il direttore dell’Ispettorato del Lavoro è stato sospeso dopo essere stato coinvolto in un'indagine su tangenti legate a immigrazione clandestina e corruzione. Le autorità hanno scoperto un sistema criminale che coinvolge funzionari e altre figure, con alcune persone già indagate. L'indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa rete illecita.

Nuovo sviluppo nell’inchiesta su corruzione e immigrazione clandestina a Napoli. Nella giornata di ieri, venerdì 20 marzo, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di interdizione temporanea dai pubblici uffici per dodici mesi nei confronti del direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro per l’Area Metropolitana di Napoli e la Provincia di Salerno. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Il dirigente è gravemente indiziato dei reati di: corruzione per l’esercizio della funzion e corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe fatto parte di una associazione a delinquere a carattere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, tangenti e migranti: sospeso il direttore dell’Ispettorato del Lavoro, smascherato sistema criminale

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