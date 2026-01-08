Capotreno aggredito | due persone arrestate avevano rapinato un uomo poco prima
Due persone sono state arrestate dopo aver aggredito un capotreno su un treno Intercity vicino a Imperia. L'episodio è avvenuto poco prima, durante il quale i responsabili avevano anche rapinato un uomo. A seguito dell’accaduto, è stato indetto uno sciopero del personale Trenitalia Doic di Genova Piazza Principe, oggi giovedì 8 gennaio.
È stata arrestata la coppia che ha aggredito un capotreno su un Intercity all'altezza di Imperia. In seguito all'episodio, oggi giovedì 8 gennaio è scattato lo sciopero del personale di Trenitalia Doic (Direzione operativa Intercity) di Genova Piazza Principe.L'aggressione nel tentativo di non. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
I fatti per cui è scattato lo sciopero risalgono alla giornata del 6 gennaio quando alla stazione di Imperia il capotreno dell'Intercity 681 è intervenuto per dividere due persone ed è stato aggredito facebook
