Capotreno aggredito | due persone arrestate avevano rapinato un uomo poco prima

Due persone sono state arrestate dopo aver aggredito un capotreno su un treno Intercity vicino a Imperia. L'episodio è avvenuto poco prima, durante il quale i responsabili avevano anche rapinato un uomo. A seguito dell’accaduto, è stato indetto uno sciopero del personale Trenitalia Doic di Genova Piazza Principe, oggi giovedì 8 gennaio.

