Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, ad Arona, due persone sono state arrestate per aver tentato di rubare all’interno di un’auto. Il personale dei carabinieri, impegnato in un servizio di prevenzione, ha intercettato i sospetti e ha prontamente fermato i soggetti, noti alle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare i reati predatori nella zona.

Nella notte di ieri, fra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, il personale del nucleo operativo radio mobile della compagnia dei carabinieri di Arona, nel corso di un servizio appositamente predisposto e finalizzato alla repressione dei reati predatori, ha notato due noti pregiudicati del posto che si. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Avevano appena rubato all'interno di un'auto: arrestate due persone ad Arona

Leggi anche: Avevano rubato 250mila euro di rame dalla ferrovia. In carcere quattro persone

Leggi anche: Cade albero: tragedia sfiorata. Grosso ramo centra un’auto. Illese le due persone all’interno

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ritrovato l’armadio blindato rubato nel quartiere Bagnara. All’interno fucili e munizioni; Denunciati 37enne per furto di gratta e vinci e 32enne per favoreggiamento; Rubano all'interno di una casa, arrestati mentre caricano la merce in auto a Scafati; Romanengo, uomo e donna denunciati per furto (e favoreggiamento) di Gratta e Vinci in un bar.

Ritrovato l’armadio blindato rubato nel quartiere Bagnara. All’interno fucili e munizioni - Cremona, i ladri avevano fatto irruzione in un’abitazione. msn.com