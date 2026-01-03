Avevano appena rubato all' interno di un' auto | arrestate due persone ad Arona
Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, ad Arona, due persone sono state arrestate per aver tentato di rubare all’interno di un’auto. Il personale dei carabinieri, impegnato in un servizio di prevenzione, ha intercettato i sospetti e ha prontamente fermato i soggetti, noti alle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo volte a contrastare i reati predatori nella zona.
Nella notte di ieri, fra venerdì 2 e sabato 3 gennaio, il personale del nucleo operativo radio mobile della compagnia dei carabinieri di Arona, nel corso di un servizio appositamente predisposto e finalizzato alla repressione dei reati predatori, ha notato due noti pregiudicati del posto che si.
