Un incendio si è verificato in uno stabilimento automobilistico a Daejeon, in Corea del Sud, provocando almeno 11 morti e decine di feriti. Sul luogo sono ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre si segnalano anche alcuni dispersi tra i lavoratori presenti al momento dell’incendio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulla dinamica dell’incidente.

Almeno 11 morti e decine di feriti è il bilancio di un incendio scoppiato in una fabbrica di componenti per auto a Daejeon, in Corea del Sud. Lo hanno riferito le autorità sudcoreane spiegando che i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà ad accedere alla fabbrica dopo che è scoppiato l'incendio, a causa del rischio di crollo dell'edificio. L'intervento dei soccorritori è stato anche ostacolato dalla presenza di sodio immagazzinato nel sito, che può esplodere se maneggiato in modo improprio, come ha spiegato l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Secondo la Yonhap, circa 170 operai si trovavano nello stabilimento quando è scoppiato l'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incendio in uno stabilimento automobilistico: 11 morti e 60 feriti. Ci sono dispersi

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