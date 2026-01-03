Strage a Crans-Montana almeno 40 morti si indaga per incendio e omicidio colposi Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti, tra cui 11 italiani. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause, con ipotesi di incendio e omicidio colposo. La comunità internazionale si stringe alle famiglie colpite in un momento di grande dolore.

Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime - In una nota Palazzo Chigi precisa che gli italiani dispersi sono sei, mentre non sono ancora noti i dati sui deceduti. ilsole24ore.com

Strage Crans-Montana, almeno 47 morti. Media: "Nel locale molte irregolarità". LIVE - Media: 'Nel locale molte irregolarità'. tg24.sky.it

LA STRAGE DI CRANS MONTANA: QUANDO IL DOLORE E’ SENZA FINE Visionare di continuo, come sta accadendo in questi giorni, le immagini della strage di Crans Montana ci fa sperimentare tutto il dolore e tutta l’ansia del mondo. La psicologia chiama - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

