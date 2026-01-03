Strage a Crans-Montana almeno 40 morti si indaga per incendio e omicidio colposi Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti, tra cui 11 italiani. Sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause, con ipotesi di incendio e omicidio colposo. La comunità internazionale si stringe alle famiglie colpite in un momento di grande dolore.
Il bilancio della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è di almeno 40 morti e 115 feriti, 6 gli italiani dispersi e 11 feriti. Ipotesi flashover. L'ambasciatore: "Corpi non riconoscibili". Tajani in Svizzera. Federgolf: "Tra le vittime Emanuele Galeppini". 🔗 Leggi su Fanpage.it
