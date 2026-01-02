Strage a Crans-Montana almeno 40 morti si indaga per incendio e omicidio colposi Gli italiani sono 11 feriti e 6 dispersi ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana, avvenuta il 2 gennaio 2026: si conferma un bilancio di almeno 40 vittime e 115 feriti, con 6 italiani ancora dispersi e 11 feriti. Le autorità svizzere indagano su cause che potrebbero riguardare un incendio e un omicidio colposo. La vicenda resta sotto stretta osservazione mentre si prosegue con le operazioni di soccorso e le indagini ufficiali.

