Albero cade in via dei Fori Imperiali tre feriti tra i quali una ragazza di 17 anni

Questa mattina via dei Fori Imperiali a Roma si è trasformata in scena di paura. Un albero si è improvvisamente abbattuto, ferendo tre persone, tra cui una ragazza di 17 anni. Due turisti e la giovane sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni sembrano non preoccupare troppo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Paura in via dei Fori Imperiali a Roma, d'è caduto un albero. Tre persone ferite lievemente, due turisti e una 17enne.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

