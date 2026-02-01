Albero cade in via dei Fori Imperiali tre feriti tra i quali una ragazza di 17 anni

Questa mattina via dei Fori Imperiali a Roma si è trasformata in scena di paura. Un albero si è improvvisamente abbattuto, ferendo tre persone, tra cui una ragazza di 17 anni. Due turisti e la giovane sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni sembrano non preoccupare troppo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze.

Paura nel cuore di Roma, in via dei Fori Imperiali.

Al via i lavori su Via dei Fori Imperiali per il ripristino di circa 22.000 mq di sampietrini fino a Piazza del Colosseo. La carreggiata sarà ridotta per lasciare più spazio ai pedoni, anche in risposta al forte aumento dei flussi dopo l’apertura della nuova stazione Co - facebook.com facebook

Chiusa via dei Fori Imperiali dalle ore 07:13 del 05/01/2026 alle 23:00 del 06/01/2026 su disposizione della Polizia Locale Deviate le linee bus 51, 75, 85, 87, 117 e 118. Info: tinyurl.com/yerthwnm x.com