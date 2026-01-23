Intervento pionieristico al Meyer | rimossa una cisti sublinguale con il robot ad una ragazza di 17 anni

Un intervento innovativo al Meyer di Firenze ha permesso la rimozione di una cisti sublinguale in una ragazza di 17 anni, grazie all’impiego di un robot chirurgico. Questa procedura rappresenta un esempio di come le tecnologie avanzate possano supportare interventi medici più precisi e minimamente invasivi, migliorando gli esiti e la qualità delle cure offerte ai pazienti giovani.

Firenze, 23 gennaio 2026 – La tecnologia sempre più a braccetto della medicina. Una grossa cisti che si trovava nella regione più profonda della lingua di una paziente di 17 anni è stata rimossa grazie all'utilizzo di un robot chirurgico. In questo modo, alla giovane sono state evitate le tradizionali tecniche, ben più invasive, che avrebbero portato alla demolizione della mandibola oppure ad estese incisioni esterne, decisamente più impattanti. La paziente accusava da tempo una disfagia, con difficoltà di deglutizione, oltre ad una alterazione del tono della voce. Ad effettuare la complessa operazione, che è stata eseguita con una tecnica trans orale robotica (TORS - Transoral robotic surgery), è stato un team multidisciplinare guidato dal dottor Riccardo Coletta, referente clinico scientifico della chirurgia robotica pediatrica dell'Aou Meyer.

