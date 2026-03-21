Il costumista Rudy Mance ha lavorato per adattare i costumi di Love Story al periodo storico rappresentato, cercando di renderli allo stesso tempo interessanti per il pubblico di oggi. Se si passa del tempo sui social media, si nota come la storia, ambientata negli anni passati, generi molte discussioni e attenzione tra gli utenti. La produzione ha coinvolto l’attenzione di molti appassionati e appassionate di cinema.

Se trascorrete un po’ di tempo sui social media, è difficile non lasciarsi travolgere dalla frenesia che circonda Love Story, John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Da diverse settimane, questa serie prodotta da Ryan Murphy racconta la turbolenta relazione tra il figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti e la responsabile della comunicazione di Calvin Klein. Considerati una delle coppie più in vista di New York all’inizio degli anni ’90, JFK Jr. e Carolyn Bessette hanno vissuto la loro storia d’amore sotto i flash dei paparazzi, prima di scomparire tragicamente in un incidente aereo nel 1999. Nonostante le loro vite diametralmente opposte... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In Love Story il costumista Rudy Mance ha voluto «rispettare il periodo storico rendendolo interessante per il pubblico di oggi»

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Una raccolta di contenuti su Love Story

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