In Brasile, la pioggia ha influenzato il weekend di MotoGP, portando a una crisi per un pilota. Le pre-qualifiche sono durate solo un breve periodo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La gara è stata rinviata o modificata, e gli eventi sono stati condizionati dal maltempo. Nessun altro dettaglio sui protagonisti o sull’esito finale viene fornito.

Vince subito la pioggia nel weekend che riporta la MotoGp in Brasile. Risultato? Le pre-qualifiche sono durate un. lampo, ovvero una mezz’oretta, tagliando di fatto gli altri 30 minuti a disposizione, con i piloti rimasti ai box per non correre rischi su una pista bagnata, segnata da troppe pozzanghere e quindi pericolosa. Così la selezione dei tempi su cui oggi si andrà a decidere (salvo nuovi acquazzoni) la griglia di partenza vivrà assolutamente su un effetto sorpresa. Nella top ten di ieri, infatti, hanno fatto la voce grossa Zarco (il più veloce con la sua Honda sulla pista che minuto dopo minuto stava diventando una trappola), ma anche il deb in MotoGp, Toprak (terzo con la Yamaha Pramac) è riuscito a lanciare segnali incoraggianti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In Brasile vince la pioggia e Bez va in crisi

Articoli correlati

Leggi anche: Uae Tour: Evenepoel va in crisi, Tiberi vince la tappa e vola in testa in classifica

MotoGp sprint Thailandia: Bez cade, ma Acosta beffa Marquez e vinceBuriram (Thailandia) 28 febbraio 2026 – Non si è nemmeno concluso il primo weekend di gara e già arrivano le prime decisioni controverse di questo...

Una selezione di notizie su Brasile vince

Temi più discussi: Convocati Brasile Mondiali 2026: la lista completa dei giocatori, dalla Serie A e non; I Gran Premi più avvincenti corsi in Brasile; La vastese Scampoli e Bianchi quarte in Brasile all’Elite 16 del Beach Pro Tour; MotoGp Gran Premio Brasile 2026: gli orari e dove vedere le prove libere in tv.

In Brazil, rain wins and Bez goes into crisisPrequalifying sessions were halved due to the weather. Zarco (Honda) was fastest, while Toprak (Yamaha Pramac) was the surprise. Ducati was OK with Marquez. sport.quotidiano.net

Il Flamengo vince la Copa Libertadores, in Brasile impazza la festa: i video più belliTrionfo in Copa Libertadores per il Flamengo, squadra brasiliana di Rio de Janeiro: la formazione allenata da Filipe Luís è diventata la prima brasiliana a raggiungere quattro successi, superando il ... tg.la7.it

Buona la prima! L’Italia vince all’esordio del World Baseball Classic battendo il Brasile per 8-0 Il partente Sam Aldegheri è in grande spolvero e in 4.2 IP mette a segno ben 8 strikeout. L’attacco italiano fatica nei primi inning, con solo quattro uomini messi in facebook