Remco Evenepoel ha affrontato una giornata difficile durante l'Uae Tour, a causa di un problema meccanico che lo ha rallentato. La tappa è stata vinta da Tiberi, che ha colto l’opportunità per aumentare il suo vantaggio in classifica generale. Il corridore laziale della Bahrain-Victorious ha mostrato grande determinazione, guadagnando secondi preziosi sugli avversari. Nel frattempo, il leader precedente, Del Toro, ha perso terreno. La corsa continua con sorprese e cambi di posizione improvvisi.

Non vinceva dal 22 settembre 2024, Antonio Tiberi. È tornato a farlo sull’inedita salita di Jebel Mobrah, traguardo della terza tappa dell’Uae Tour: una ascesa che ha visto andare in crisi Remco Evenepoel, che era in maglia rossa. Tiberi, 24enne laziale della Bahrain-Victorious, 5° e maglia bianca al Giro d’Italia 2024, si è imposto per distacco a braccia alzate. Alle sue spalle, al secondo posto, il messicano Isaac Del Toro, arrivato a 16”, che a inizio salita era apparso in difficoltà e poi è andato in progressione. Mentre la maglia rossa Remco Evenepoel è andato in crisi e non è riuscito a tenere in ritmo dei migliori e ha tagliato il traguardo con circa 2 minuti di ritardo da Tiberi che è il nuovo leader della classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uae Tour: Evenepoel va in crisi, Tiberi vince la tappa e vola in testa in classifica

