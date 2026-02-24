3 giochi PS5 e PS4 sono in mega offerta su Amazon ma affrettatevi non manca molto

24 feb 2026

Amazon propone una grande offerta su tre giochi PS5 e PS4, a causa di una promozione limitata nel tempo che punta a coinvolgere appassionati di vari generi. Tra i titoli scontati ci sono giochi di calcio, horror e avventura open world, tutti disponibili a prezzi più bassi del solito. L’offerta permette ai giocatori di ampliare la loro collezione prima che finisca. Gli utenti devono fare in fretta per assicurarsi le offerte.

Il weekend porta con sé una nuova tornata di sconti su Amazon dedicati ai possessori di PS5 e PS4, dove tra simulazione calcistica, survival horror, stealth tattico, open world e guida realistica, la selezione copre generi molto diversi e permette di acquistare titoli di primo piano a prezzi ribassati. Le offerte sono attive per un periodo limitato e potrebbero esaurirsi rapidamente, rendendo fondamentale agire in tempi brevi. Per PS5, il primo titolo in evidenza è EA Sports FC 26 proposto a 39,99 euro. Si tratta dell’ultimo capitolo della serie calcistica che ha raccolto l’eredità del marchio FIFA. 🔗 Leggi su Screenworld.it

