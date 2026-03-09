Su Amazon sono disponibili sconti su cinque giochi per PS5, con offerte che interessano gli utenti della console. Le promozioni sono state introdotte negli ultimi giorni, ampliando il catalogo di videogiochi disponibili a prezzi ridotti. Le promozioni riguardano titoli di varia natura e vengono pubblicizzate come occasioni da non perdere per gli appassionati della console.

Negli ultimi giorni il catalogo di videogiochi su Amazon si è arricchito di alcune promozioni particolarmente interessanti dedicate agli utenti di PS5. Tra sconti consistenti e disponibilità immediata, diversi titoli molto popolari sono acquistabili a prezzi ridotti rispetto al listino originale. Per chi sta pensando di ampliare la propria collezione o recuperare alcuni grandi successi degli ultimi anni, questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Tra le offerte più interessanti troviamo Gran Turismo 7, il celebre simulatore di guida sviluppato da Polyphony Digital. Su Amazon è attualmente proposto a 44,99 euro, con uno sconto di circa il 10% rispetto al prezzo mediano di 49,92 euro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 5 giochi imperdibili per PS5 in sconto su Amazon: non lasciateveli scappare

Articoli correlati

Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PS5 è finalmente in sconto su Amazon, non fatevela scapparePreparati a tornare in un Giappone feudale segnato dalla vendetta, visto che Ghost of Yotei, l’apprezzata esclusiva PlayStation 5 lanciata il 2...

3 giochi PS5 e PS4 sono in mega offerta su Amazon, ma affrettatevi (non manca molto)Il weekend porta con sé una nuova tornata di sconti su Amazon dedicati ai possessori di PS5 e PS4, dove tra simulazione calcistica, survival horror,...

Tutto quello che riguarda 5 giochi imperdibili per PS5 in sconto...

Temi più discussi: Scopri i 5 giochi d'azione imperdibili per PS5 in offerta ora su Amazon: adrenalina pura!; Amazon: 5 giochi da tavolo Disney per sognare a occhi aperti in famiglia a buon prezzo; Amazon, preorder al minimo su 5 giochi molto attesi a marzo 2026: arriva Pokémon Pokopia!; Tre giochi imperdibili per PS4 in super offerta su Amazon: scopri titoli e prezzi da urlo!.

Offerte imperdibili PS5: emozioni forti con giochi top a prezzi scontati su AmazonTre giochi PS5 in offerta su Amazon: nuovi capitoli di EA Sports FC, Assassin's Creed in Giappone e Alan Wake 2 con trama psicologica. everyeye.it

Tre giochi imperdibili per PS4 in super offerta su Amazon: scopri titoli e prezzi da urlo!Amazon propone in offerta tre giochi PS4: Nier Automata, Far Cry 5 e Fallout 76 a prezzi scontati per il weekend. everyeye.it

Amazon propone Crimson Desert in prenotazione al prezzo minimo garantito, così da accaparrarsi il gioco al day one. #AFF https://www.everyeye.it/notizie/amazon-crimson-desert-preordine-prezzo-minimo-manca-lancio-860965.htmlutm_medium=Social& - facebook.com facebook

Tutti i grandi hyperscalers continueranno a lasciar usare Claude ai propri clienti, malgrado la fatwa del Pentagono Amazon says customers can keep using Anthropic's Claude on its cloud for non-defense workloads x.com