Importi sproporzionati rispetto ai consumi reali

A Castel di Lama, i cittadini si lamentano delle bollette energetiche considerate troppo alte rispetto ai consumi reali. Giuseppe Siliquini ha segnalato che gli importi richiesti risultano sproporzionati rispetto a quanto effettivamente consumato. La questione riguarda diverse utenze e ha suscitato preoccupazione tra gli abitanti del paese. La situazione è ora al centro di discussioni tra residenti e autorità locali.

A Castel di Lama cresce il malcontento per i costi dell’energia, e a sollevare il caso è Giuseppe Siliquini, che denuncia bollette ritenute sproporzionate rispetto ai consumi effettivi. Secondo quanto riferito, Siliquini si sarebbe trovato a pagare 67,36 euro per due mensilità pur registrando un consumo minimo, pari a circa un kilowatt. Una situazione che ha definito senza mezzi termini "assurda" e "indecente", soprattutto alla luce delle spiegazioni ricevute dal servizio clienti. "Mi hanno detto che pago circa un euro al giorno per il contatore, indipendentemente dai consumi", racconta con amarezza. Una risposta che, anziché chiarire, ha alimentato ulteriormente la sua indignazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Importi sproporzionati rispetto ai consumi reali" Articoli correlati Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia, arrestato imprenditore vicino ai CasalesiPer un imprenditore siciliano 62 anni è stato disposto il sequestro e la confisca di beni per 5 milioni di euro, al termine di un intervento della... Stipendi docenti ecco come saranno nel 2026: dai 120,42 euro per i neoimmessi ai 201,31 euro per i veterani, tutti gli importi reali fascia per fasciaCon la firma definitiva del CCNL scattano per il 2026 aumenti mensili compresi tra 120 e 201 euro in base all’anzianità, con la possibilità tecnica... Contenuti utili per approfondire Importi sproporzionati Argomenti discussi: Importi sproporzionati rispetto ai consumi reali; Genova, scoperta truffa fiscale da 2,5 milioni: sette indagati per false sponsorizzazioni nel calcio dilettantistico.