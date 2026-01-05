Stipendi docenti ecco come saranno nel 2026 | dai 120,42 euro per i neoimmessi ai 201,31 euro per i veterani tutti gli importi reali fascia per fascia

Nel 2026, gli stipendi dei docenti subiranno aumenti differenziati in base all’anzianità, con importi mensili che variano da 120,42 euro a 201,31 euro. Questi incrementi, definitivi con la firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL), potrebbero essere già visibili nel cedolino di gennaio. Di seguito, una tabella con i dettagli degli aumenti per ciascuna fascia di anzianità.

