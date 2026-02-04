Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia arrestato imprenditore vicino ai Casalesi
La polizia ha arrestato un imprenditore vicino ai Casalesi a Perugia. L’uomo, accusato di riciclaggio, aveva investito somme molto più alte delle sue possibilità. Sono stati sequestrati beni per circa 5 milioni di euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sui traffici del clan camorrista.
Per un imprenditore siciliano 62 anni è stato disposto il sequestro e la confisca di beni per 5 milioni di euro, al termine di un intervento della Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, è stato adottato per presunte attività di riciclaggio a favore del clan dei Casalesi. Imprenditore sospetto a Perugia L’operazione ha preso avvio da una proposta firmata dal Direttore della DIA. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’imprenditore, attualmente detenuto, il cui profilo economico-patrimoniale è stato ritenuto sospetto per la vicinanza al noto clan campano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Perugia Casalesi
Perugia, maxi confisca a un imprenditore: "Vicino al clan dei Casalesi"
La polizia di Perugia ha eseguito una vasta confisca nei confronti di un imprenditore sospettato di legami con il clan dei Casalesi.
Confiscati beni per 5 milioni a imprenditore ‘vicino’ ai casalesi
La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 5 milioni di euro a un imprenditore siciliano di 62 anni.
Ultime notizie su Perugia Casalesi
Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia, arrestato imprenditore vicino ai CasalesiSequestrati beni per 5 milioni a un imprenditore siciliano accusato di riciclaggio per il clan Casalesi. Operazione della DIA e Guardia di Finanza. virgilio.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.