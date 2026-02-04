La polizia ha arrestato un imprenditore vicino ai Casalesi a Perugia. L’uomo, accusato di riciclaggio, aveva investito somme molto più alte delle sue possibilità. Sono stati sequestrati beni per circa 5 milioni di euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sui traffici del clan camorrista.

Per un imprenditore siciliano 62 anni è stato disposto il sequestro e la confisca di beni per 5 milioni di euro, al termine di un intervento della Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, è stato adottato per presunte attività di riciclaggio a favore del clan dei Casalesi. Imprenditore sospetto a Perugia L’operazione ha preso avvio da una proposta firmata dal Direttore della DIA. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’imprenditore, attualmente detenuto, il cui profilo economico-patrimoniale è stato ritenuto sospetto per la vicinanza al noto clan campano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia, arrestato imprenditore vicino ai Casalesi

Approfondimenti su Perugia Casalesi

La polizia di Perugia ha eseguito una vasta confisca nei confronti di un imprenditore sospettato di legami con il clan dei Casalesi.

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 5 milioni di euro a un imprenditore siciliano di 62 anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Perugia Casalesi

Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia, arrestato imprenditore vicino ai CasalesiSequestrati beni per 5 milioni a un imprenditore siciliano accusato di riciclaggio per il clan Casalesi. Operazione della DIA e Guardia di Finanza. virgilio.it