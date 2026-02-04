Investiva importi elevati rispetto alle sue possibilità a Perugia arrestato imprenditore vicino ai Casalesi

Da virgilio.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha arrestato un imprenditore vicino ai Casalesi a Perugia. L’uomo, accusato di riciclaggio, aveva investito somme molto più alte delle sue possibilità. Sono stati sequestrati beni per circa 5 milioni di euro. La vicenda si inserisce nel quadro delle indagini sui traffici del clan camorrista.

Per un imprenditore siciliano 62 anni è stato disposto il sequestro e la confisca di beni per 5 milioni di euro, al termine di un intervento della Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza. Il provvedimento, disposto dal Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, è stato adottato per presunte attività di riciclaggio a favore del clan dei Casalesi. Imprenditore sospetto a Perugia L’operazione ha preso avvio da una proposta firmata dal Direttore della DIA. L’attenzione degli investigatori si è concentrata sull’imprenditore, attualmente detenuto, il cui profilo economico-patrimoniale è stato ritenuto sospetto per la vicinanza al noto clan campano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

