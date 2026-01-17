Immobiliare | settimana positiva per il settore europeo negativa Piazza Affari

La settimana nel settore immobiliare si è caratterizzata da una situazione diversificata: i mercati europei hanno registrato segnali positivi, mentre Piazza Affari ha evidenziato una performance negativa. Questo andamento riflette le diverse dinamiche e fattori che influenzano il comparto immobiliare in Europa e in Italia, offrendo uno spaccato delle tendenze attuali nel settore.

Settimana mista per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei in rialzo e quelli italiani in calo. Il contesto macroeconomico favorevole continua a sostenere una più ampia propensione al rischio sui mercati azionari, nonostante le fragili prospettive geopolitiche. Sul fronte delle banche centrali, gli analisti non prevedono che la Banca del Giappone modificherà i tassi ufficiali venerdì prossimo, dopo l'aumento di dicembre. L'andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana positiva a livello europeo, con l'indice Stoxx 600 Real Estate che ha registrato un aumento dello 0,5%, quasi allineata rispetto al +0,6% dello Stoxx Europe 600.

