Immobiliare | settimana positiva per il settore europeo negativa Piazza Affari

La settimana nel settore immobiliare si è caratterizzata da una situazione diversificata: i mercati europei hanno registrato segnali positivi, mentre Piazza Affari ha evidenziato una performance negativa. Questo andamento riflette le diverse dinamiche e fattori che influenzano il comparto immobiliare in Europa e in Italia, offrendo uno spaccato delle tendenze attuali nel settore.

Settimana mista per il settore immobiliare in Borsa, con i titoli europei in rialzo e quelli italiani in calo. Il contesto macroeconomico favorevole continua a sostenere una più ampia propensione al rischio sui mercati azionari, nonostante le fragili prospettive geopolitiche. Sul fronte delle banche centrali, gli analisti non prevedono che la Banca del Giappone modificherà i tassi ufficiali venerdì prossimo, dopo l’aumento di dicembre.   L’andamento del settore in Borsa. Il settore immobiliare ha vissuto una settimana positiva a livello europeo, con l’indice  Stoxx 600 Real Estate  che ha registrato un aumento dello 0,5%, quasi allineata rispetto al +0,6% dello Stoxx Europe 600. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

