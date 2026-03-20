Asse medici-toghe rosse il delirio di Magistratura democratica | Consigli per far saltare le politiche del governo

Un dibattito acceso coinvolge medici e giudici riguardo alla gestione dei certificati medici falsi che evitano ai migranti di essere trasferiti nei centri di identificazione e espulsione. Le toghe sono state accusate di aver fornito indicazioni per ostacolare le politiche del governo, mentre i medici coinvolti si sono schierati a sostegno dei migranti. La vicenda solleva tensioni tra le istituzioni e mette in discussione le procedure legali in atto.

I medici pro-migranti difesi dalle toghe pro-migranti riguardo il caso dei certificati medici falsi per evitare ai migranti di andare nel Cpr. E dov’è la novità? La novità grave e clamorosa è che i magistrati – alcuni di essi- giudichino i certificati falsi una “buona pratica” per ostacolare il sistema dei rimpatri legati all’immigrazione illegale. E poi c’è chi si ostina a dire che le correnti non contano. L’articolo sulla rivista di Md rilanciata dal “Giornale”. “Finché le condizioni non cambiano, nessuno dovrebbe essere giudicato idoneo”. E’ una frase che segnala la posizione di Magistratura Democratica, pubblicata sulla rivista Questione Giustizia, sull’inchiesta di Ravenna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Asse medici-toghe rosse, il delirio di Magistratura democratica: “Consigli” per far saltare le politiche del governo Articoli correlati Mattarella: decisioni toghe siano esenti da condizionamenti. "Per questo la Carta ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura”Roma, 19 gennaio 2026 – "Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, proprio perché funzionali ad assicurare che... Leggi anche: Stop alle faide in nome del No. Le «toghe rosse» si assegnano il processo a Delmastro