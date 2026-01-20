Quando Stefano De Martino parlò del padre ad Affari Tuoi | Mi mostrava affetto con i gesti con l'età si è intenerito

Durante lo speciale di Epifania di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha condiviso alcuni ricordi sul padre Enrico, sottolineando come il suo affetto si manifestasse attraverso gesti semplici. Con il passare degli anni, De Martino ha osservato un cambiamento nel padre, diventato più tenero e aperto. Le parole del ballerino offrono uno sguardo sincero sul rapporto di affetto e stima che lo lega a suo padre.

Stefano De Martino aveva parlato pubblicamente del padre Enrico l'ultima volta durante lo speciale Epifania di Affari Tuoi. "Mi ha sempre dimostrato il suo affetto con i gesti più che con le parole, però con il tempo si è intenerito", aveva raccontato il conduttore lo scorso 6 gennaio. La notizia della scomparsa il 19 gennaio.🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando Stefano De Martino ballò con suo padre in tv: “Mio padre ha sempre voluto seminare sensibilità per l’arte”Nel dicembre 2023, Stefano De Martino ha condiviso un momento speciale ballando con suo padre, Enrico, sulle note di

