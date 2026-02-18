Ilaria Salis e Mimmo Lucano la loro firma | pestato a morte a Lione il caso deflagra

Ilaria Salis e Mimmo Lucano sono stati coinvolti in un episodio violento a Lione, dove sono stati brutalmente picchiati, probabilmente a causa delle loro posizioni politiche. La loro presenza nella città francese ha scatenato una reazione aggressiva da parte di gruppi antagonisti, alimentando un clima di tensione crescente. Nel frattempo, il leader dell’estrema sinistra francese, Jean-Luc Mélenchon, si trova sotto pressione dal governo dopo l’uccisione di Quentin Deranque, un giovane di 23 anni, che è stato aggredito da militanti antifascisti della Jeune Garde Antifasciste.

Jean-Luc Mélenchon, leader dell’estrema sinistra francese, è finito nel mirino del governo, dopo l’omicidio di Quentin Deranque, 23enne di destra aggredito con calci e pugni da un gruppo di militanti antifascisti, la Jeaune Garde Antifasciste. E l’idea “Quentin come Ramelli” scuote i banchi del Parlamento europeo e delle forze politiche italiane. L’eurodeputato di FdI, Nicola Procaccini, ha lanciato l’accusa senza mezzi termini: “Quentin è morto come Sergio Ramelli, ucciso a sprangate”, e ha puntato il dito contro “questo antifascismo che dovremmo adorare”. Ma il colpo arriva doppio: secondo Procaccini quella violenza non è un episodio isolato, ma parte di una tela che coinvolgerebbe anche esponenti italiani di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) e del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Dalle parole alle "azioni concrete": il manifesto antifascista firmato da Ilaria Salis e Mimmo Lucano

Gli islamisti schierano i loro guru pro Pal. Ilaria Salis attacca il Giornale: "Da loro campagne d'odio"

