Ghali? Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso A Sanremo 2026 torno più da professionista ma con la mia goffaggine | così Michele Bravi

Michele Bravi torna al Festival di Sanremo con la sua canzone “Prima o poi”. È alla sua terza partecipazione e questa volta lo fa con un atteggiamento più maturo, anche se non perde la sua naturale goffaggine. Il cantante ha detto di voler essere più professionale, ma senza nascondere la sua autenticità. La sua presenza si fa notare anche tra i commenti di altri artisti, come Ghali, che hanno sottolineato come esprimere il proprio pensiero non sia dissenso. La competizione si avvicina e Bravi si prepara a salire sul palco con l’esperienza

Michele Bravi torna per la terza volta al Festival di Sanremo in gara con la canzone “Prima o poi ” e sarà diretto dal Maestro Alterisio Paoletti. Una dedica a tutte le persone che, almeno una volta, si sono sentite fuori posto nel mondo. Il brano è scritto insieme a Rondine e Gianmarco Grande, e prodotto dallo stesso Michele Bravi con Carlo Di Francesco. Nella serata dei duetti Bravi condividerà il palco con l’amica Fiorella Mannoia sulle note di “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni. In estate uscirà il nuovo progetto discografico e a seguire un tour, ma prima ancora ci sarà il cinema con un nuovo ruolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ghali? Un artista che esprime il suo pensiero non è dissenso. A Sanremo 2026 torno più da professionista, ma con la mia goffaggine”: così Michele Bravi Approfondimenti su Sanremo 2026 Ghali all’apertura Milano-Cortina, il presidente del Memoriale della Shoah: «Non ho paura se esprime il suo pensiero» La partecipazione di Ghali all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha suscitato discussioni. “A Sanremo 2026 con una lettera a mia madre che non c’è più. Ci ho messo sei anni per scriverla, ma è una ferita ancora aperta”: così Serena Brancale Serena Brancale torna sul palco di Sanremo, ma questa volta con un motivo molto personale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Ghali: So che un mio pensiero non può essere espresso, so anche che un mio silenzio fa rumore; Ghali sul palco della cerimonia di apertura delle Olimpiadi, il post polemico: È tutto un gran teatro; Olimpiadi 2026: scoppiano le polemiche per la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura; Ghali, l’invito alla pace, le polemiche sulla censura della Rai: a chi fa paura l’artista che ripudia la guerra?. Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la RaiDurante l’inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione ... vanityfair.it Olimpiadi Milano-Cortina, Ghali ‘silenziato' dalla Rai: parla il rapper. Poi il messaggio di AmadeusGhali ‘risponde’ alle polemiche dopo la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi: Ci sono cose da non fare mai. I vip che lo sostengono e il messaggio di Amadeus ... libero.it Sanremo entra nel vivo: al via le prime prove dei cantanti in vista del Festival (Foto) Scaletta definita all’Ariston: prove per Mara Sattei, Michele Bravi e Tredici Pietro. In serata riflettori su Patty Pravo facebook

